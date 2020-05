Drogenmissbrauch Melissa Etheridge trauert um ihren 21-jährigen Sohn Beckett Cypher

Die US-amerikanische Rockmusikerin Melissa Etheridge (58, "Like The Way I Do") trauert um ihren Sohn. Beckett Cypher, der aus Etheridges früherer Beziehung zu Filmregisseurin Julie Cypher (55) stammt, ist mit nur 21 Jahren verstorben. Das gab die Musikerin am Mittwochabend via Twitter bekannt. "Heute habe ich mich den Hunderttausenden Familien angeschlossen, die geliebte Menschen an die Opioidabhängigkeit verloren haben", heißt es in ihrem Statement. Ihr Sohn Beckett habe gekämpft, die Drogensucht zu überwinden, "erlag ihr aber schließlich".