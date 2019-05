Polizist verletzt sich an Spritze

Dabei verletzte sich der Bundespolizist an einer Spritzennadel. Der Drogenabhängige hatte mehrere Nadeln - gebrauchte und ungebrauchte - in seinen Socken versteckt. Bei einer anschließenden Blutentnahme, die der Mann nur mit Fußtritten in Richtung der Beamten über sich ergehen ließ, stellte sich heraus, dass der 34-Jährige an Hepatitis C erkrankt ist.