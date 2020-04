Drogen und Hollywood-Ehe Andre Agassi wird 50: So wild war sein Leben vor Steffi Graf

Frauen aus Hollywood

Agassi schaffte es auch regelmäßig in die Klatschspalten der Zeitungen. In den 90ern hatte er unter anderem eine Romanze mit Entertainerin Barbra Streisand (77). Der öffentliche Aufschrei, den diese verursachte, habe die Beziehung nur noch spannender gemacht, schrieb er später in seinem Buch. 1997 heiratete Agassi dann Hollywood-Star Brooke Shields (54). Lange gut ging das nicht, die Scheidung folgte schon 1999. Die Schauspielerin berichtete in ihrer Biografie "There Was a Little Girl: The Real Story of Mother and Me" (2014) von Eifersuchtsszenen und erklärte, dass sie die Heirat bereue. 1998 ging es für Agassi nach einer Durststrecke zumindest sportlich wieder aufwärts - und bald darauf auch in der Liebe.