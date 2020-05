Bei einer Abstimmung der Drittligisten hatten sich zehn der 20 Klubs für eine Fortführung ausgesprochen, acht waren dagegen. Zu den beiden Klubs, die sich bei dem Voting enthalten hatten, zählt unter anderem der 1. FC Kaiserslautern. Nach dem Beschluss des DFB, die Saison am 26. oder 27. Mai fortführen zu wollen, meldeten sich die Pfälzer, die als Tabellenvierzehnter mit zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge in die Corona-Pause gegangen sind, am Dienstag zu Wort.