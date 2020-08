Drittes Duell im TV So wurden Steffen Henssler und Tim Mälzer angesagte TV-Köche

Von 2008 bis 2010 gehörte er zum festen Team der ZDF-Kochshow "Die Küchenschlacht", von 2010 bis 2014 moderierte Henssler dann bei dem Sender seine eigene Sendung "Topfgeldjäger". Ab 2013 zeigte Henssler wieder selbst sein Können: In der beliebten Show "Grill den Henssler", eine überarbeitete Version von "Die Kocharena", tritt Henssler gegen eine Reihe von Promis an, die per Zuruf Unterstützung von Profiköchen bekommen.

Henssler verließ 2017 die Sendung, kehrte jedoch zur Freude der Fans 2019 zurück, nachdem er die Pause dafür genutzt hatte, um bei ProSieben in "Schlag den Henssler" gegen Kandidaten in verschiedenen Challenges anzutreten. Im Februar 2020 übernahm Henssler erneut einen Moderationsjob: Er führte durch die RTL-Koch-Quizshow "Hensslers Countdown - Kochen am Limit".