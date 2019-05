Dritter Teil: "Reich oder tot" Nach "Der Pass": Wiedersehen mit Nicholas Ofczarek im ZDF-Krimi

Wer nicht so lange warten will, der bekommt schon am heutigen Abend die Gelegenheit, den österreichischen Schauspieler wieder in Action zu erleben: Nach "Unter Feinden" (2013) und "Zum Sterben zu früh" (2015, Deutscher Fernsehpreis) erzählt der mehrfach ausgezeichnete Autor und Regisseur Lars Becker (65) in seinem Film "Reich oder tot" (27. Mai, 20:15 Uhr, ZDF) den dritten Teil der Ballade um den taffen Polizisten Mario Diller (Ofczarek) und seinen leidenschaftlichen Kollegen Erich Kessel. Kessel wird wieder verkörpert vom österreichischen Schauspieler Fritz Karl (51, "Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau").