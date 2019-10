So, wie am Samstag im Audi Dome zu sehen, als die Bayern die Basketball Löwen Braunschweig relativ mühelos mit 75:62 besiegten. Die Gäste waren nach einem Blitzstart der Münchner gleich mit 5:23 im Hintertreffen. Das Team von Dejan Radonjic schien die schwere Euroleague-Partie am Donnerstagabend gegen ZSKA Moskau gut weggesteckt zu haben und brachte die zweistellige Führung souverän über die Zeit. Es war der dritte Sieg im dritten Liga-Spiel.