Der Vertrag von Hudson-Odoi läuft 2020 aus, in diesem Jahr könnte Chelsea also noch eine halbwegs marktübliche Ablöse für sein Eigengewächs generieren. Die Blues hingegen würden den Vertrag gerne verlängern und zählen dabei auf Klub-Legende Frank Lampard. Der ehemalige Mittelfeldspieler gilt als Favorit auf den Trainerposten der Blues in der kommenden Saison und soll eine hohe Meinung von Hudson-Odoi haben.