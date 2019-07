Dritter Kandidat enthüllt "The Masked Singer": Hinter der Kakadu-Maske steckt dieser Promi

Das Geheimnis ist gelüftet! Am Donnerstag musste ein weiterer Star in der ProSieben-Show "The Masked Singer" enthüllen, wer in einem der bunten Kostüme steckt. Nachdem die noch übrigen acht Mystery-Promis ihre Songs performt hatten, stand fest, dass der Kakadu seine Maske abnehmen muss. Die finale Enthüllung sorgte für ein teils ungläubiges Rateteam und sicher auch viele überraschte Zuschauer.