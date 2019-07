Dritte Staffel der Krimiserie Filmfest München: "Schuld"-Finale mit Moritz Bleibtreu feiert Premiere

Die dritte Staffel der TV-Serie "Schuld nach Ferdinand von Schirach" (ZDF) feierte am Donnerstagabend im Rahmen des Filmfestes München in der Hochschule für Fernsehen und Film Premiere. Sie wird zugleich auch die letzte sein, wie Filmproduzent und Constantin-Vorstand Oliver Berben (47) dem andächtig lauschenden Premierenpublikum vorab nochmal klarmachte. Drei der vier Folgen wurden gezeigt. "Eine davon erzählt das Ende dieser ganzen Serie. Das ist sehr besonders und auch nicht-reversibel - was mich auf der einen Seite sehr freut und auf der anderen natürlich sehr traurig macht", so Berben weiter.