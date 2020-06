38. Minute: UHHHH der war ganz knapp! Mölders zimmert außerhalb des Sechzehners einfach mal drauf und der Ball rauscht nur ganz knapp am Kreuzeck vorbei.

33. Minute: Die Standardsituationen der Gäste sind heute brandgefährlich, da müssen die Löwen aufpassen.

32. Minute: TOR! TSV 1860 - Hallescher FC 1:1, Torschütze: Syhre.

Jetzt muss auch Hiller zum ersten Mal hinter sich greifen. Nach einem erneut starkem Standard kann Syhre im Fünfer per Kopf den Ausgleich erzielen.

28. Minute: Paul klärt im Fünfer nach einer Flanke von rechts zur Ecke. Diese wird erneut gefährlich, Wein kann den Ball aus der Gefahrenzone schlagen.

26. Minute: Jetzt erhält Niemann auf rechts den Ball und zieht Richtung Eckfahne, der Ball verspringt ihm aber erneut und geht ins Toraus. Abstoß!

22. Minute: Die Gäste kommen immer besser ins Spiel! Der nächste Abschluss, dieses Mal aus der Distanz, der allerdings deutlich über den Kasten geht.

19. Minute: Kritische Situation im Löwen-Strafraum. War das ein Elfmeter? Hiller will den Ball klären, Fetsch fällt nach einem leichten Kontakt von Hiller. Schiedsrichter Alt entscheidet aber auf Eckball. Glück für 1860!

17. Minute: Niemann erhält von Bekiroglu den Ball, der sich aber vor dem Sechzehner verdribbelt. Der Angriff verpufft.

14. Minute: Starke Parade von Hiller, allerdings für die Galerie: Bei einem scharf getretenen Freistoß standen die Gäste im Abseits.

10. Minute: 1860 geht übrigens erstmals nach der Corona-Pause mit 1:0 in Führung, lang hat es gedauert. Können die Löwen nachlegen?

8. Minute: TOOOOOOOR! TSV 1860 - Hallescher FC 1:0, Torschütze: Lex.

Da ist die frühe Führung für die Löwen! Ein Steilpass von Steinhart aus der eigenen Hälfte geht durch die komplette Hintermannschaft der Gäste durch und Lex ist auf und davon. Der Ex-Bundesliga-Profi hat freistehend vor Eisele keine Probleme zum 1:0 einzuschieben.

6. Minute: Auch Halle mittlerweile mit dem ersten Torannäherungsversuch. Hiller fängt eine Flanke von rechts sicher runter.

3. Minute: Jetzt kommt Mölders an den Ball und hat den ersten Torabschluss der Partie. Nach Zuspiel von Lex landet das Leder aus spitzem Winkel aber nur am Außennetz.

2. Minute: Sechzig mit dem ersten Vorstoß, die Flanke auf Mölders ist aber zu hoch angesetzt. Eisele schnappt sich die Kugel.

1. Minute: Der Ball rollt in Giesing - die Löwen mit dem Anstoß!

13.59 Uhr: Jetzt ist auch der TSV 1860 bereit, gleich geht's los!

13.57 Uhr. Halle ist schon auf dem Rasen, die Löwen noch in der Kabine.

13.47 Uhr: Das Hinspiel gewannen die Sechzger in Halle mit 1:0. Es war übrigens das letzte Spiel bevor Köllner das Ruder bei den Löwen übernahm. Damals stand noch Co-Trainer Oliver Beer, der interimsmäßig nach Daniel Bierofka übernahm, an der Seitenlinie.

13.39 Uhr: Der Trend spricht allerdings gegen die Löwen. Aus den letzten vier Partien konnte die Elf von Michael Köllner nur drei Punkte holen, Halle hingegen befindet sich in einer guten Verfassung. Unter dem neuen Coach Florian Schnorrenberg ist der HFC ungeschlagen, zwei Siege und ein Remis stehen zu Buche.

13.27 Uhr: Zur Ausgangslage: Die Sechzger brauchen als Tabellenneunter heute dringend einen Dreier um den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten. Momentan beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang acht Zähler. Die Gäste hingegen kämpfen noch um den Klassenerhalt, lediglich drei Punkte trennt Halle vor dem ersten Abstiegsplatz.

13.19 Uhr: Auch gegen den Halleschen FC steht Kapitän Weber nicht im Kader.

13.17 Uhr: Als Einwechselspieler stehen den Löwen zusätzlich noch Bonmann, Moll, Gebhart und Karger zur Verfügung.

13.11 Uhr: Die Aufstellung der Sechzger ist da! Köllner wechselt vier Mal im Vergleich zur Niederlage in Köln. Für Erdmann, Owusu, Willsch (alle Bank) und Böhnlein (nicht im Kader) dürfen heute Dressel, Niemann, Paul und Berzel von Beginn an ran.

13.08 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker! Die Löwen empfangen heute den Halleschen FC im Grünwalder Stadion - in knapp einer Stunde geht es los!

Gegen Halle: Der TSV 1860 will wieder punkten

Den Aufstieg hat Michael Köllner nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen abgehakt - tabellarisch ist die Situation allerdings alles andere als aussichtslos. Fünf Punkte trennen die Löwen von Platz vier, der aufgrund der Aufstiegssperre von Tabellenführer Bayern II nach aktuellem Stand zur Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation berechtigt.

Über einen möglichen Aufstieg will sich Köllner dennoch keine Gedanken machen. "Wir haben in den letzten Spielen leider zu viel hergegeben und dann hast du keine Möglichkeiten, vorne mitzuspielen", sagte der Oberpfälzer unter der Woche, stellte aber klar: "Wir wollen trotzdem noch versuchen, in den letzten fünf Spielen Punkte zu holen – das ist auch die Verpflichtung, die wir haben."

Losgehen soll es damit am kommenden Sonntag, wenn der Hallesche FC im Grünwalder Stadion gastiert. Anders als die Löwen steckt das Team von Trainer Florian Schnorrenberg als Tabellenfünfzehnter mit drei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze mitten im Überlebenskampf - aber Vorsicht: Nach einer Negativ-Serie von 13 (!) sieglosen Partien in Folge holten die Hallenser aus den drei vergangenen Spielen immerhin sieben Punkte. Der Trend zeigt also deutlich nach oben.