11. Minute: Stark erobern die Löwen den Ball. Ebenso kommt das Zuspiel auf Mölders, dessen Pass landet aber nicht bei Ziereis. Dennoch sieht es gut aus, was die Giesinger bislang präsentieren.

8. Minute: Wiederholte Angriffe jetzt über Karger über links. Die Löwen kommen aber nicht durch. Schoppenhauer beginnt, seine Abwehr besser zu organisieren. Der Anfangsdruck der Sechzger ist erstmal weg.

6. Minute: Aalen ist mit nur etwa drei Dutzend Fans angereist. Deswegen wurden diese unterhalb der Stadionwirtschaft positioniert, und die Ostkurve ist frei für Löwen-Fans. Ausverkauft sieht die Tribüne direkt an der Grünwalder Straße aber nicht gerade aus.

3. Minute: Mölders!! Nach dem Eckstoß wuchtet der Routinier den Ball mit dem Kopf über den Kasten. Sechzig ist im Spiel, keine Frage!

2. Minute: Gefährlich!! Ziereis mit der ersten guten Chance. Kopfballverlängerung nach einem Einwurf, dann Bogenlampe von "Zier". Doch Bernhardt lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte.

1. Minute: Los geht es im Grünwalder Stadion!

18.55 Uhr: Bierofka erklärt, warum er auf Ziereis in der Anfangsformation setzt: "Markus hat sehr gut trainiert und im Testspiel gegen Ulm gezeigt, dass er in die Mannschaft will. Er hat sich seine Chance verdient."

18.53 Uhr: Bierofka spricht bei Magenta Sport über seine Fußball-Lehrer-Prüfung vom Morgen. "Ich denke, es war ganz ordentlich. Es war anstrengend, ein gewisser Stress", erzählt der Löwen-Trainer: "Jetzt hatte ich Zeit, runterzufahren und zur Ruhe zu kommen. Jetzt habe ich die Mannschaft nochmal gut auf das Spiel vorbereitet."

18.50 Uhr: Der letzte Auswärtssieg der Kicker von der Ostalb datiert vom 30. September 2018. Vor viereinhalb Monaten gab es für Aalen ein 3:2 beim FSV Zwickau. Der TSV 1860 ist dagegen heimstark - freilich mit den Löwen-Fans im Rücken.

18.43 Uhr: Neben Bierofka überrascht an diesem Abend aber auch gegenüber Schmitt. Der Chemnitzer bringt beim VfR Mentalitätsspieler und Routinier Morys nicht in dern Startelf. Ob sich das ausgeht?

18.40 Uhr: Flutlichtspiel in Giesing - das lieben die Fans ja. Aber: Montagsspiele sind vor allem in der organisierten Fanszene umstritten, freilich wegen der Anstoßzeit. Für den TSV 1860 unüblich, gab es noch bis kurz vor Spielbeginn Tickets in fast allen Kategorien.

18.25 Uhr: Der VfR Aalen kommt indes schwer angeschlagen nach München. Die Schwaben haben keines ihrer vergangenen zwölf Liga-Spiele gewinnen können. Dennoch vermittelt der neue Coach Schmitt, der einst Erzgebirge Aue in die Zweite Liga führte, Optimismus.

18.22 Uhr: Nochmal zur Ausgangslage: Für die Giesinger wird es mit Blick nach unten in der Tabelle langsam (aber sicher) brenzlig. Die Abstiegsränge sind zwar immer (noch) vier Punkte entfernt, einige Mannschaften hinter Sechzig haben aber an diesem Spieltag fleißig gepunktet.

18.15 Uhr: Aalens neuer Trainer Rico Schmitt setzt dagegen auf (mehr oder weniger) Bewährtes. So steht Stammkeeper Daniel Bernhardt wieder zwischen den Pfosten. Ersatzmann Raif Husic, der zuletzt gegen Meppen im Tor stand - und sich einen großen Bock leistete -, muss wieder auf die Bank.

18.10 Uhr: Angreifer Ziereis hat in dieser Saison bislang nicht einen einzigen Einsatz vorzuweisen. Monatelang setzten ihn zuerst ein Außenbandanriss und dann eine Entzündung im Knie außer Gefecht. Kann der Oberpfälzer der Offensive heute mehr Gefahr verleihen?

17.57 Uhr: Die Aufstellung der Sechzger ist da. Und Daniel Bierofka hat eine echte Kracher-Überraschung parat: Markus Ziereis stürmt von Beginn an. Zudem sitzt Jung-Löwe Dennis Dressel auf der Bank.

17.45 Uhr: Herzlich willkommen im Liveticker der AZ. Die Löwen müssen heute gegen den Tabellenletzten VfR Aalen ran - und wollen die Abstiegsgefahr bannen. Wir sind live für Sie dabei!

TSV 1860 gegen VfR Aalen: Montagsspiel der 3. Liga

Das bei den Fans ungeliebte Montagabendspiel ist für den TSV 1860 München durchaus wichtig: Noch kein Sieg gelang den Löwen im Jahr 2019 - das soll sich gegen Schlusslicht Aalen ändern. Und ein Sieg ist eigentlich auch Pflicht: Nicht nur, dass die Tabellennachbarn am Wochenende gepunktet haben und somit den Druck auf die Sechzger erhöht haben.

Nein, die Aalener Mannschaft kommt wahrlich schwach nach München, zumindest auf dem Papier. Denn die Mannschaft reist mit einem neuem Trainer ins Grünwalder Stadion: Rico Schmitt ist seit ein paar Tagen neuer Chefcoach.

Doppelbelastung für Daniel Bierofka

Besonders ist das Spiel auch für den Chefcoch der Löwen: Daniel Bierofka hat derzeit auch noch Prüfungsstress in seinem Fußballlehrer-Lehrgang. Am Morgen steht eine schriftliche Prüfung an, am Abend dann die Prüfung auf dem Rasen. "Ich habe doppelte Anspannung", sagte Bierofka auf der Spieltags-PK am Sonntag. Schon die letzten Wochen und Monate seien "extrem" gewesen: "Wahrscheinlich kommt das Adrenalin zu den Ohren raus. Aber das wird schon irgendwie funktionieren."

Personell kann der Übungsleiter der Löwen auf Phillipp Steinhart zurückgreifen. Der Standard-Spezialist meldete sich nach überstandender Grippe wieder fit. Auch Aaron Berzel ist nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder dabei.

Lesen Sie hier: Präsidium des TSV 1860 erklärt Position zu Ismaik-Darlehen