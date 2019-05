TSV 1860 mit einer B-Elf nach Jena

Die Löwen sind gerettet, müssen im letzten Saisonspiel der Dritten Liga an diesem Samstag bei Carl Zeiss Jena ran (13.30 Uhr). Für Trainer Daniel Bierofka ging es wegen mehrerer Verletzungen und Krankheitsfälle mit einer Rumpfmannschaft nach Thüringen. Für Carl Zeiss, aktuell auf Platz 16, geht es derweil um nicht weniger als den Klassenerhalt. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit ist das Ernst-Abbe-Sportfeld mit knapp 10.600 Zuschauern ausverkauft.

"Uns ist bewusst, dass es für Jena noch um was geht und wir in einer Situation sind, in der wir noch liefern müssen", meinte der 40-jährige Bierofka vor der Abreise: "Aber wegen der Personalsituation habe ich heute mein Büchlein dabei, sonst vergesse ich jemand. Wir hatten ja vorher schon einige angeschlagene Spieler."

Heißt: Sechzig tritt mit einer B-Elf an. Mit Blick auf die kommende Saison und den Konsolidierungskurs sagte der Löwen-Trainer dann noch: "Die Hoffnung stirbt zuletzt."

Verfolgen Sie das letzte Saisonspiel der Sechzger am Samstag ab 13.30 Uhr hier im Liveticker!