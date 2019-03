München - Der VfL Osnabrück hat den Vorsprung auf Verfolger Karlsruhe ausgebaut und marschiert weiter unaufhaltsam in Richtung Zweite Liga. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune schlug am Samstag den Tabellenvorletzten FC Carl Zeiss Jena 3:1 (1:1) und hat nun sieben Punkte mehr als der KSC, der erst am Sonntag auf Energie Cottbus trifft.