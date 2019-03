Adriano Grimaldi trifft für den KFC Uerdingen

Mit dem SV Wehen Wiesbaden und dem Karlsruher SC stehen sich die beiden aussichtsreichsten Verfolger von Tabellenführer VfL Osnabrück am Sonntag gegenüber, ebenfalls am Sonntag empfängt Tabellenschlusslicht VfR Aalen den Vorletzten FC Carl Zeiss Jena. Die Osnabrücker haben dann am Montag die Sportfreunde Lotte zu Gast. Der KFC Uerdingen verlor schon am Freitag 2:4 (1:2) gegen den 1. FC Kaiserslautern - Ex-Löwe Adriano Grimaldi gelang auf Vorlage von Stefan Aigner zumindest sein erstes Tor für den neuen Arbeitgeber.