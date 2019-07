Haching gleicht in Lautern aus

Besser startete die SpVgg Unterhaching in die neue Spielzeit. Die Münchner Vorstädter holten beim 1:1 beim 1. FC Kaiserslautern einen Punkt. Florian Pick (19.) hatte die Pfälzer vor 20.147 Zuschauern auf dem Betzenberg in Führung gebracht, Lucas Hufnagel (50.) glich kurz nach der Pause aus, nachdem er sich stark in den Strafraum getankt hatte.