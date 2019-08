Bodnarchuk und Roy fuhren am besten

Doch wer hat das sensibelste Bein, das Goldfüßchen bei den Eishacklern? Bald standen die Favoriten fest: Andrew Bodnarchuk und Derek Roy zeigten von Beginn an, dass sie mit Steuerrad sowie Brems- und Gaspedal am souveränsten umgehen können. "Ich mag Autos, aber so etwas habe ich noch nicht gemacht. Auf Münchens Straßen fahre ich lieber etwas vorsichtiger", sagte der 787-malige NHL-Spieler Roy, "es war eine wirklich spaßige Sache".