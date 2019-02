Sarah Houcke aus Frankreich trainiert bereits mit fünf Bengaltigern aus dem Hause Lacey. Die 41-Jährige will in einer "Dressur der leisen Töne" die natürliche Schönheit der Dschungelkönige zur Geltung bringen, hieß es bei der Programmvorstellung. Martin Lacey Junior wird dagegen erstmals moderieren. "Das ist ganz neu für mich", sagt Lacey, "und ich bin schon aufgeregt." Aber das Münchner Publikum kenne ihn ja und werde ihn unterstützen, ist sich der Raubtierdompteur sicher. "Und vielleicht gönne ich mir in der Pause der Show ein kleines Bier", sagt er. "Das geht als Dompteur natürlich nicht."