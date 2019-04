Dresden-"Tatort": Gute Idee, schwache Umsetzung

Also: Die neue Kollegin stümpert anstrengend vor sich hin. Und sonst eiert dieser "Tatort" (Drehbuch: Erol Yesilkaya, Regie: Alex Eslam) ziemlich an der Oberfläche herum, obwohl die Grundidee so schrecklich wie gut ist (ein Mann arrangiert seine Mordopfer als Familie im Wohnzimmer) und es immer wieder schöne Momente gibt. Wenn etwa der Mörder mit der neuen Leiche im Kofferraum lächelnd durch die Landschaft fährt, dazu das Lied "What a Difference a Day Makes" läuft wie in der Autowerbung: sehr gut! Was aber den Mann zum Mörder macht, warum er seine Opfer so inszeniert, warum seine Frau und seine Tochter nicht langsam merken, dass er sie immer wieder betäubt, um seine Morde zu begehen: Man erfährt es nicht.