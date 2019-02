Dresden-Besuch in Gefahr? Große Sorge um den französischen Film-Star Alain Delon

Der Dresdner SemperOpernball 2019 findet am 1. Februar statt. Als Gast wird unter anderem die französische Schauspiel-Legende Alain Delon (83, "Der eiskalte Engel") erwartet. Er ist in diesem Jahr einer der Preisträger des Dresdner St. Georgs Orden. Doch ob es der 83-Jährige zur Gala schafft, ist noch fraglich. Wie die "Bild"-Zeitung meldet, hat sich der Film-Star bei einem Sturz verletzt. "Er wurde sofort in eine Klinik gebracht", berichtet Prof. Hans-Joachim Frey (53), Leiter des Dresdner SemperOpernball, dem Blatt.