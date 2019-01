Bad Tölz/Wolfratshausen - Dramatische Rettungsaktion ohne Happy End unterhalb der Bundesstraße 307 in Fall-Vorderiß in der Gemeinde Lenggries im Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen: Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Wasserwacht haben am Freitagvormittag fieberhaft daran gearbeitet, den im Führerhaus seines Schneeräumfahrzeugs eingeschlossenen Fahrer zu bergen.