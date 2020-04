Jetzt warnt die Stadtsparkasse München in einer offiziellen Mitteilung vor Trickbetrügern, denn zuletzt haben sich die Gauner am Telefon oder per E-Mail immer wieder als Bankangestellte ausgegeben. So melden sich die Täter beispielsweise bei ihren nichtsahnenden Opfern und geben sich als neue Kundenberater der Stadtsparkasse aus, die Daten überprüfen müssten, damit der Zahlungsverkehr der Kunden weiter funktionieren kann.