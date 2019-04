Die Personen sammeln die Spenden auf der Straße und in Lokalen – meist haben sie mehrere "BISS"-Zeitschriften dabei. So hat es den Anschein, als würden sie für die Zeitschrift sammeln. Im Gespräch mit den Betrugsopfern sagen die Täter dann, dass das Geld Obdachlosen oder der Tafel zugute kommen würde. In Wahrheit sind die Betrüger jedoch gar nicht bei der Zeitschrift angestellt.