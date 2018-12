Dreiste Betrugsmasche Bayern: Falsche Polizisten ergaunern Millionen Euro

Würzburg/München - Das Telefon klingelt, im Display wird die 110 angezeigt. Ein perfekt Deutsch sprechender Mann stellt sich freundlich als Polizist vor, warnt eindringlich vor Einbrechern in der Nachbarschaft und empfiehlt, Geld und Wertsachen vorsichtshalber einem demnächst vorbeischauenden Beamten zu übergeben. Im Hintergrund sind Funksprüche wie in einer Notrufzentrale zu hören. Nicht wenige Menschen in Bayern sind in diesem Jahr auf diese Falsche-Polizisten-Masche hereingefallen und haben in Stoffbeuteln und Tüten zusammen mehrere Millionen Euro an Betrüger übergeben. Geld, das sie größtenteils wahrscheinlich nie wiedersehen werden.