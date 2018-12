Dreimal "Tatort" Krimi-Tipps am Dienstag

22:10 Uhr, WDR, Tatort: Die Frau im Zug

Kommissar Schenk (Dietmar Bär) ist überarbeitet. Ein Fall, bei dem er in Notwehr einen russischen Mafiaboss erschoss, lässt ihn nicht in Ruhe. Er wird daher in den Urlaub geschickt. Schenks Stimmung steigt, als er im Zug eine attraktive Blondine kennenlernt. Sie trägt ein Gipsbein und hat eine Bitte: Ob er beim nächsten Stopp ihre Tasche mit Medikamenten aus einem Schließfach holen könne? Als er zurückkommt, ist die Frau verschwunden. Dass die Sache stinkt, sieht Schenk beim Blick in die Tasche: Kokain! Und schon läuft er den Kollegen von der Drogenfahndung in die Arme. Schenk steht nun unter Verdacht, mit Drogen zu handeln.