Dreijähriges Jubiläum "Durch dick und dünn": Motsi Mabuse feiert ihren Hochzeitstag

"Es gibt kein Heilmittel gegen die Liebe, außer mehr zu lieben", schreibt Mabuse und postete dazu einen "TikTok"-Clip. Darin ist sie in einem weißen Kleid samt Blumenstrauß zu sehen, wie sie barfuß zu dem Song "Ily (I love you Baby)" auf einem Waldweg posiert. Am Schluss wird ein Hochzeitsfoto vom Standesamt eingeblendet, auf dem sich die 39-Jährige verliebt an ihren Ehemann schmiegt. "Alles Gute zum Jubiläum Herr Evgenij Voznyuk!!!! Durch dick und dünn, du und ich!!", heißt es in dem Post weiter.