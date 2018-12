Aber der Stab bog sich nach dem Einstich nicht, wie er sollte, auf 90 Grad, sondern nur auf etwa 75. Es fehlte der Schwung, um über die Höhe zu kommen, dahinter auf der Matte zu landen.

"Als ich ganz oben war, hab ich gemerkt, ich schaff’s nicht." Kira Grünberg fiel zurück, knallte mit dem Genick auf die Kante des Einstichkastens. Und wusste sofort, das war’s. "Mein Vater hat mir noch die Schuhe ausgezogen. Aber ich habe die Beine nicht mehr gespürt. Mir war klar: Jetzt bist du gelähmt."

Das Leben änderte sich mit einem Schlag. Mit einem Schlag auf den Boden.

Lange in der Klinik, lange in der Reha, groß war das Mitgefühl. Prominente Besucher kamen ans Bett, von Bundespräsident Heinz Fischer bis Diskus-Olympiasieger Robert Harting, sie erhielt in den Monaten danach Interviewanfragen aus 60 Ländern, schrieb ihre Autobiographie, berührte mit ihrem Schicksal. Bekam uneingeschränkte Sympathie.

2017 kandidierte Grünberg für die ÖVP

Bis 2017. Da ging Kira Grünberg in die Politik. Kandidierte bei der Nationalratswahl für die ÖVP von Sebastian Kurz, kam über die Tiroler Landesliste ins Parlament, als Behindertenbeauftragte der Partei. Aber schon bald wurde es ungemütlich. Wegen der Auto-Affäre, als sie nach der Wahl von Opel einen behindertengerechten Wagen geschenkt bekam, Wert 40 000 Euro. Auch wenn sie sich damals wie heute gegen die Vorwürfe wehrt: Nein, das Angebot von Opel kam schon 2015. Und ja, der Zeitpunkt der Übergabe war in der Tat unglücklich: Seitdem spürt sie auch rauen Gegenwind.

Seitdem verfolgen sie auch Österreichs Medien kritischer. Dass sie von Kurz wohl nur des Namens wegen auf die Liste gesetzt wurde, war zu lesen, um der ÖVP zu Stimmen zu verhelfen. Und ihm, dem Kurz, zur Kanzlerschaft. Kira Grünberg spricht vom harten Politikgeschäft und dass sie sich nicht unterkriegen lassen, lieber weiterkämpfen will für ihre Ziele.

In Wien, wohin sie einmal die Woche von Innsbruck aus fährt oder fliegt. Oder von zuhause aus. Mehr Betreuung und mehr Hilfe für ein selbstbestimmteres Leben von Behinderten, das will sie erreichen. Und dass die fünfjährige Wahlperiode keine Episode bleiben soll. "Langfristig sehe ich meine Zukunft in der Politik." Auch wenn sie entschieden abwinkt, bei der Frage nach einer möglichen Kanzlerin Kira.

Kira Grünberg will selbst Kinder haben

"Die Erfahrungen seit dem Unfall haben mein Leben bereichert" Und die Sache mit der Dankbarkeit? Wofür bitte? "Dafür", sagt sie, "dass all die Erfahrungen seit dem Unfall mein Leben bereichert haben." Außerdem hat es eh so kommen müssen, sagt sie, unweigerlich. Ihre Kakaotasse ist schon leer, da spricht Kira Grünberg von dem einen, der irgendwo die Fäden zieht auf dieser Welt. So wie in dem einen Film, der ihr sehr gut gefallen hat. "Der Plan", 2011, Matt Damon, Emily Blunt. Kernthese: Der Lebensverlauf eines jeden Menschen ist vorbestimmt. "Jeder bekommt ein Lebensbuch mit auf den Weg", sagt sie. "Und die Kapitel stehen von Anfang an fest." Ein entscheidendes Kapitel schlug Kira Grünberg am 30. Juli 2015 auf.

Kira Grünberg ist gespannt auf die nächsten Abschnitte in ihrem Buch, eines der nächsten Kapitel soll von einer eigenen Familie handeln. Irgendwann will sie selbst Kinder haben. Sie großziehen. Sie aufwachsen sehen. Und ihnen zuschauen, was für sie nur ein Traum bleiben wird.

Wie sie über Wiesen laufen.