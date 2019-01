Der Eichen-Hainbuchen-Wald ist ein äußerst artenreicher Lebensraum. Am Nordrand der Allacher Lohe verläuft aber auch die A99 und die ist ein täglicher Stauschwerpunkt. „Das Dreieck Allach-Feldmoching ist einer der größten Engpässe im bayerischen Autobahnnetz“, sagt Josef Seebacher von der Autobahndirektion. Für den Bundesverkehrswegeplan, habe man in einer größeren Machbarkeitsstudie überlegt, dass man die Autobahn hier achtspurig ausbauen könnte, möglicherweise mit einer zweiten Röhre für den Allacher Tunnel. „Das wäre aber ein Projekt, was noch Jahrzehnte dauern würde, bis es umgesetzt ist“, so Seebacher.