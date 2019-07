Der Nationalspieler ist seit 2016 in München. In 104 Ligaspielen brachte er es auf einen Punkteschnitt von 10,2. In den neun Playoff-Spielen 2019 erzielte der Co-Kapitän des FCBB im Schnitt 12,4 Punkte – und von seinen insgesamt 35 Zählern in der Finalserie gegen Alba Berlin (3:0) allein 21 in der Crunchtime, den jeweils entscheidenden Schlussminuten. Auch in der Euroleague punktete Lucic durchschnittlich zweistellig.