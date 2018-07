Drei unbekannte Täter Nürnberg: Jugendlicher (16) durch Kopftritte schwer verletzt

Die Mordkommission sucht nach Zeugen, die den Vorfall am späten Samstagabend in der Nähe einer Sonnwendfeier auf einem Sportgelände beobachtet haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, traten die Täter so massiv auf den Kopf des Jugendlichen ein, dass dieser mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus kam.