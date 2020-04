Drei Team-Mitglieder erkrankt Nach Corona-Pause: "The Masked Singer" geht in eine neue Runde

Am Dienstag (14. April 2020, live ab 20:15 Uhr) strahlt ProSieben eine neue Ausgabe von "The Masked Singer" aus. Die neue Folge soll "wie geplant" stattfinden, bestätigt der Sender in einer Mitteilung. Die beliebte Gesangs- und Rate-Show musste zuletzt zwei Wochen Pause einlegen. Wie ProSieben erklärt, hatten sich drei Team-Mitglieder mit dem Coronavirus infiziert. Ende März war noch von "zwei Corona-Fällen" die Rede gewesen.