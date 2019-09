München - Zwei Wochen müssen sich Videospielfans noch gedulden, dann startet am 27. September der offizielle Verkauf von FIFA 20, der neuesten Version der Videospielreihe aus dem Hause EA. Für Fans des TSV 1860 gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, die Sechzger auf der Konsole zu steuern. Denn: EA bietet bereits zum dritten Mal den Spielmodus der deutschen 3. Liga an.