Drei Sendungen an einem Abend "Das Traumschiff": Abschied von Sascha Hehn

Erst seit 2014 verkörperte Schauspieler Sascha Hehn (64, "Lerchenberg") Kapitän Victor Burger in der Langzeit-TV-Reihe "Traumschiff" (seit 1981) und doch heißt es am heutigen Neujahrstag schon wieder Abschiednehmen. Warum, dazu hielt er sich im Mai bei der Bekanntgabe eher bedeckt. "Es gibt viele Gründe dafür, einer davon ist, dass sich in der Fernsehbranche vieles verändert hat und das nicht immer zum Positiven", zitierte ihn "Bild.de" damals.