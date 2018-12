Wie ein Sprecher der Verkehrspolizei in Freising auf Nachfrage sagte, handelt es sich bei den Verletzten um drei Frauen aus dem Raum München, die in dem Opel Corsa saßen, auf den der Kleintransporter aufgefahren war. Sie seien 70 Jahre, 44 Jahre und 40 Jahre alt, so der Sprecher.