Drei Produzenten mussten gehen Ellen DeGeneres entschuldigt sich erneut bei ihren Mitarbeitern

Erste Entschuldigung im Juli

Die Talkshow-Gastgeberin hatte sich Ende Juli erstmals ausführlich zu den Vorwürfen ihrer Mitarbeiter geäußert, hinter den Kulissen ihrer Talkshow herrsche ein "vergiftetes" Klima der Angst und Einschüchterung. In einer internen, schriftlichen Ansprache an ihre Mitarbeiter, die dem US-Magazin "People" ebenfalls vorlag, entschuldigte sie sich damals bei allen Angestellten. Sie wolle, dass ihre "Show ein Ort des Glücks" sei, an dem jeder seine Stimme erheben könne.