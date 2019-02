Drei neue Galaxy S10 vorgestellt Galaxy Fold: Samsung enthüllt das neue Falt-Smartphone

Überraschung bei der Samsung-Präsentation in San Francisco am Mittwochabend: Der Elektronik-Konzern enthüllte zum ersten Mal sein neues, faltbares Smartphone Galaxy Fold. Nachdem bereits im November 2018 die ersten Bilder des Displays gezeigt wurden, offenbarte Samsung nun das komplette Gerät und lieferte natürlich auch die ausführlichen Daten dazu. So ist das Handy auf der Vorderseite mit einem 4,58 Zoll-Display ausgestattet, der zweite 7,3 Zoll-Bildschirm zeigt sich erst nach dem Auffalten. Sechs Kameras befinden sich insgesamt auf beiden Seiten des Geräts.