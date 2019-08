Die erfolgreiche ZDF-Reihe "Ku'damm" wird fortgesetzt, wie der Sender am Montag mitteilte. Unter dem Arbeitstitel "Ku'damm 63" soll ein neuer Dreiteiler entstehen. Laut ZDF wird an den neuen Drehbüchern über das weitere Schicksal von Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) und ihren drei Töchtern Monika (Sonja Gerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle) gearbeitet. In weiteren Rollen spielen neben anderen Sabin Tambrea, Trystan Pütter, August Wittgenstein und Heino Ferch. Die Regie übernimmt Sabine Bernardi.