Drei neue Episoden veröffentlicht Neue Staffel "Black Mirror": Darum war Dystopie noch nie schöner

Wenn das aber jetzt schon so ist, wie soll das erst in der nahen bis etwas ferneren Zukunft sein? Diese Frage fasziniert nun schon seit vier "Black Mirror"-Staffeln mit insgesamt 18 regulären Episoden, einem Weihnachtsspecial und zuletzt sogar einem interaktiven Film namens "Bandersnatch". Ab 5. Juni stehen via Netflix drei brandneue Folgen der Serie bereit, in denen unter anderem "Avengers"-Star Anthony Mackie (40), Topher Grace (40) und Miley Cyrus (26) mitwirken. Doch warum zieht der düstere Blick in die Technik-Kristallkugel Fans wie Stars gleichermaßen an?