Drei Monate nach Jens Büchners Tod Nach Schicksalsschlag: Danni Büchner veröffentlicht neues Familienfoto

Am 17. November 2018 blieb für Daniela Büchner (41) und die acht Kinder der Patchwork-Familie die Welt stehen, als ihr Ehemann Jens Büchner nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs starb. Danach zog sich die 41-Jährige mit ihrer Familie aus der Öffentlichkeit zurück, postete nur ab und an ein paar Einblicke in das neue Familienleben in ihrer Instagram-Story.