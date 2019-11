Bald ist es so weit: Amira Pocher (27) befindet sich in den finalen Etappen ihrer ersten Schwangerschaft und bereitet damit Comedian Oliver Pocher (41) sein viertes Kind. Aus der Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (36) hat der nämlich bereits eine Tochter und Zwillingssöhne. Die Kinder leben gemeinsam mit ihrer Mutter und deren Ehemann im amerikanischen Florida und sind nur ab und zu einige Wochen bei ihrem Papa in Deutschland. Eine ganz schön bunt gemischte Patchwork-Familie also – ob das gut geht?