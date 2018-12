Angeblich sei das Vermögen in Gefahr

Das Vermögen des 80-Jährigen sei akut in Gefahr. Der Professor dürfe mit niemandem darüber sprechen, nicht einmal mit seiner Bank, denn auch dort sei jemand an dem Betrug beteiligt. "Anfangs hab’ ich die Geschichte geglaubt", gibt Ernst Hellgardt zu. Er ist Spezialist für mittelalterliche Literatur und lehrte an der LMU in München ältere deutsche Sprache und Literatur.