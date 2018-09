Eine Mieterin hätte den Brandstifter beinahe erwischt

Angst begann sich in der Siedlung breitzumachen. "Das ist hier eine ganz tolle Gemeinschaft", sagt Katharina Wittmann. "Einige Nachbarn beschlossen, sich zusammenzutun und nachts auf Patrouille zu gehen", sagt Petra Dexler. Dabei wäre die 44-jährige Hausfrau am Montagabend gegen 21 Uhr dem Brandstifter vermutlich beinahe in die Arme gelaufen.

"Ich hab’ im Treppenhaus eine Tür schlagen hören", erzählt sie. Vermutlich war es der Brandstifter, der vom Tatort flüchtete. Gesehen hat sie den Mann leider nicht. Nachbarn wollen ein blaues Auto in der Tiefgarage gesehen haben. Ein fremdes Fahrzeug, angeblich stand der Wagen mit offenen Türen herum.

Die Wohnungen sind eigentlich unbewohnbar

Der Täter schlug diesmal nur eine Ecke weiter, in der Sylvensteinstraße zu. Im Treppenaufgang des Kellers legte er den Brand. Die Feuerwehr fand verschmorte Plastikreste. Rauch und Ruß hat sich über das Treppenhaus im gesamten Haus ausgebreitet. Der Sachschaden, der bei allen drei Bränden entstanden ist, wird auf über 110.000 Euro geschätzt.

"Bis rauf in den zweiten Stock sind die Wohnungen eigentlich unbewohnbar", berichtet einer der Brandfahnder. Doch die Mieter haben keine andere Wahl. Sie halten in ihren Wohnungen aus. "Wo sollen wir auch hin", sagen sie.

Die Brandfahnder ermitteln auf Hochtouren

Bei dem Brand am Montagabend sind drei Menschen aus dem Mietshaus verletzt worden. Ein 54-Jähriger flüchtete aus seiner Wohnung. Er kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Münchner wurde am Dienstag bereits wieder aus der Klinik entlassen.

Eine 71-jährige sowie eine 68-jährige Bewohnerin erlitten ebenfalls Rauchgasvergiftungen. "Sie waren nicht ganz so stark. Die Patientinnen wurden vor Ort ambulant versorgt", sagt Feuerwehrsprecher Florian Hörhammer.

Brandfahnder der Kripo sichern Spuren an den verschiedenen Tatorten. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagt Polizeisprecherin Alessa Quintes. Dabei werden natürlich auch Personen überprüft, die bereits früher mit Brandstiftungen in Verbindung gebracht wurden.

Der Feuerteufel kam vermutlich über die Tiefgaragenzufahrt in den Komplex. Von dort aus kommt man direkt zu den Kellern, wo es gebrannt hat.