Drei Bilder auf Instagram Fergie wird 60: So gratuliert ihr Ex-Mann Prinz Andrew

Familienzusammenhalt trotz Scheidung

Erst vor kurzem hatte die Herzogin in einem Interview von ihren "außergewöhnlichen" Töchtern geschwärmt. Für Prinz Andrew und sie seien "Güte" und "Familiensinn" sehr wichtig, sagte sie in dem Gespräch mit dem "Hello!"-Magazin. Zudem erklärte sie: "Dass ich zwei außergewöhnliche Mädchen habe, die so hart für Wohltätigkeitsorganisationen arbeiten, macht mich zur glücklichsten Frau auf der Welt."