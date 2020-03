Betrug durch 30 Online-Scheinautohäuser

"Hochprofessionell" sei der Haupttäter vorgegangen, so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Er und seine Komplizen hätten in Bayern, Hessen und Sachsen Leute dazu gebracht, viel Geld für nicht existente Autos zu überweisen. Mit 20 falschen Identitäten eröffneten sie Konten und schlossen Mobilfunkverträge ab, um ihre Taten zu verschleiern und boten in 30 ebenso falschen Scheinautohäusern im Internet nicht existente Luxusautos an. Der 41-Jährige hatte sich beim Prozessauftakt im Dezember bei den Opfern entschuldigt.