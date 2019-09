Oktoberfest: Kommt Schwarzenegger zum Wiesn-Anstich?

Während der größte Teil der Filmcrew bereits am Dienstag in München angekommen ist, wird Arnold Schwarzenegger erst in einer Woche erwartet. Dann steht der 72-Jährige bis zum 21. September für "Kung Fury 2" vor der Kamera. Bis dahin soll der Film endgültig im Kasten sein - gerade richtig zum Beginn des Oktoberfestes, auf dem sich anschließend auch die Schauspieler und Schauspielerinnen amüsieren wollen. Wiesn-Anstich ist am 21. September.