Drehstart in Hamburg Krimiserie "Großstadtrevier" bekommt TV-Film spendiert

Eine Schlägerei, keine Zeugen und ein Mord?

Der vorläufige Titel des Spielfilms, der aus der Feder Norbert Eberleins (64) stammt: "Großstadtrevier - St. Pauli, 6 Uhr 07". Denn es ist 6:07 Uhr, als das Leben von Nina Sieveking (Perdelwitz) aus den Fugen gerät. Als die Polizistin in der U-Bahn einen Streit schlichten will, wird sie brutal zusammengeschlagen. Ihre Kollegen machen sich auf die Suche nach den Tätern - und nach Zeugen. Doch offenbar will keiner der Bahnpassagiere etwas gesehen haben. Als ein Toter am Elbstrand gefunden wird, gerät Polizistin Nina selbst ins Visier der Ermittlungen.