Drehstart für "Abendlicht" "Stubbe"-Krimi: Wolfgang Stumph dreht wieder mit Tochter Stephanie

Wolfgang Stumph (74, "Salto Postale") kehrt in seiner Rolle als Kultkommissar "Stubbe" zurück. Derzeit finden die Dreharbeiten zu einem neuen Krimi mit dem Arbeitstitel "Abendlicht" in Dresden statt, wie das ZDF mitgeteilt hat. An Wolfgang Stumphs Seite steht seine Tochter Stephanie (36), die nach acht Jahren Pause zu der Reihe zurückkehrt. Die beiden spielen Vater und Tochter.