Drehstart 2020 "Star Wars": Neue Details zur Obi-Wan-Serie enthüllt

Lucasfilm-Chefin Kennedy ist von Chow überzeugt

"Nach der phänomenalen Arbeit, die sie bei der Entwicklung unserer Figuren in 'The Mandalorian' geleistet hat, bin ich mir absolut sicher, dass Deborah die richtige Regisseurin für diese Geschichte ist", sagte sie dem "Hollywood Reporter". Man habe eine Regisseurin gesucht, die in der Lage ist, "die stoische Entschlossenheit und reichhaltige Mystik von Obi Wan in einer Art zu erkunden, die sich nahtlos in die 'Star Wars'-Saga einfügt".