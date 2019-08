Drehschluss für "Lang lebe die Königin" Starriege um Iris Berben beendet Hannelore Elsners letzten Film

Diese Stars ersetzen Hannelore Elsner

Den Part der verstorbenen Hauptdarstellerin haben die hochkarätigen Schauspielerinnen Iris Berben, Hannelore Hoger, Eva Mattes, Gisela Schneeberger und Judy Winter übernommen. Jede von ihnen spielt eine Szene an einem jeweiligen Drehtag. Mittlerweile wurden die Dreharbeiten im oberbayrischen Dietramszell (bei Bad Tölz) abgeschlossen.

Der Produzent Boris Schönfelder (Neue Schönhauser Filmproduktion) erklärt: "Der Tod von Hannelore Elsner während der Dreharbeiten zu 'Lang lebe die Königin' war ein Schock, auf vielen Ebenen. Doch mich hat auch überwältigt, wie groß der Zusammenhalt unter den engsten Mitarbeitern war, nach einer Lösung zu suchen, wie man den Film zu einem Ende bringen kann, das er verdient. In den 80 Prozent von 'Lang lebe die Königin', die wir bereits mit Hannelore Elsner gedreht hatten, sehen wir die große Schauspielerin auf der Höhe ihrer Kunst: mal humorvoll, fast albern, dann wieder provokativ, bissig, streitbar, aber auch rührend und empathisch. Und immer in großer Spiellaune und top vorbereitet. Das Level an Energie wiederherzustellen, das wir hatten, als wir so jäh aus dem Filmmachen gerissen wurden, ist keineswegs selbstverständlich. Es ist eine große Leistung, und ich danke dem Team, allen voran dem Regisseur und den Schauspielerinnen, die sich bereit erklärt haben, ein Teil dieser Hommage zu werden."

Einen konkreten Ausstrahlungstermin gibt es für "Lang lebe die Königin" noch nicht. Der Film soll aber 2020 im Ersten zu sehen sein.