Drehpause im Ersten ARD-Telenovelas legen wegen Corona nun doch eine Drehpause ein

Nun also doch: Das Erste ergreift schärfere Maßnahmen, um seine Darsteller vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. So werden die Telenovelas "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" ab Montag eine voraussichtlich zweiwöchige Drehpause einlegen, wie ein Sprecher des Senders gegenüber spot on news bestätigte. Normalerweise hätte diese im Sommer stattgefunden.